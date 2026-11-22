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La squadra di Chivu, tre volte in vantaggio di due reti, non è riuscita a battere l'Atalanta subendo altri quattro goal. I problemi in difesa dell'Inter sono sempre più evidenti, così rivincere lo Scudetto è più difficile.

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Chivu sperava di avere messo una falla per tappare il buco che si era aperto all'inizio di questa stagione spostando di posizione qualche interprete. Ma la gara pareggiata a Bergamo ha detto che i problemi difensivi dell'Inter non sono risolti, anzi.

La formazione nerazzurra infatti non è riuscita a vincere in trasferta nonostante abbia segnato quattro goal. E soprattutto nonostante sia stata in vantaggio di due reti contro l'Atalanta per ben tre volte.

I NUMERI DELL'INTER IN DIFESA

Analizzando i freddi numeri è evidente come lì dietro all'Inter le cose in queste prime dodici giornate di campionato non stiano funzionando. Perché se è vero che prima della pausa i nerazzurri non avevano subito goal in tre delle ultime quattro partite ufficiali, è altrettanto vero che nelle precedenti undici solo tre volte era riuscita a mantenere la porta inviolata.

Dopo il clamoroso 4-4 contro l'Atalanta intanto i goal subiti dall'Inter solo in campionato sono saliti addirittura a diciassette dopo appena dodici giornate. Un dato che fa della difesa nerazzurra la nona di tutta la Serie A. Meglio dell'Inter hanno fatto le prime undici in classifica tranne il Frosinone.

In questa stagione inoltre è già la settima volta che l'Inter subisce almeno due reti in una singola partita. E allargando lo sguardo alla Champions la media sale a un goal subito ogni novanta minuti.

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Per capire ancora meglio cosa sta succedendo basti pensare come nella scorsa stagione la squadra di Chivu avesse incassato trentacinque goal in tutto il campionato. Oggi siamo quasi alla metà quando mancano sette gare alla fine del girone d'andata.

COSA NON STA FUNZIONANDO

Ma cosa non sta funzionando all'Inter? Di certo in alcuni frangenti sembra che i campioni d'Italia stacchino quasi la spina, forse convinti di essere superiori agli avversari e che alla lunga la maggiore qualità tecnica gli permetta di vincere comunque le partite. Cosa che in realtà è spesso accaduta anche in questo campionato varie volte.

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La sensazione però è che non sia solo un problema di 'testa'. Nella trasferta di Bergamo, ad esempio, anche i singoli hanno sbagliato tanto: da Bastoni, che ha causato il rigore del 4-4, a Pavard fino a Carlos Augusto che finora era stato spesso tra i migliori.

Anche chi è entrato non ha certo fatto bene, anzi. Akanji ha confermato le difficoltà di questo inizio di stagione. E di certo non ha aiutato l'ingresso di Stankovic e Jones a centrocampo, entrambi ancora troppo timidi.

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Paradossalmente uno dei pochi a salvarsi contro l'Atalanta è stato proprio l'uomo forse più discusso, ovvero Josep Martinez. Il portiere dell'Inter di fatto non ha colpe sui quattro goal subiti. E anzi ne ha evitati altri visto che la squadra di Sarri ha tirato in porta addirittura dieci volte. Decisamente troppe.