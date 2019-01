La denuncia di Eto'o: "Non c'è fiducia negli allenatori di colore"

Samuel Eto'o, che progetta un futuro in panchina, ha denunciato la poca fiducia negli allenatori di colore: "Sono visti come di seconda classe".

In Europa ha vinto tutto da calciatore, ora punta a ripetersi come allenatore. Samuel Eto'o progetta un futuro in panchina, ma lancia un'accusa pesantissima sui pregiudizi verso gli allenatori di colore.

La pesante denuncia dell'attaccante ex, tra le altre, di Barcellona e Inter, è arrivata ai microfoni di 'Canal+', tocca il mondo del calcio e temi delicati come quello del razzismo nel pallone, di grande attualità anche per la Fifa dopo l'episodio di Koulibaly a San Siro.

Eto'o ha accusato il mondo del calcio di nutrire poca fiducia negli allenatori di colore e questo spinge molti a rinunciare a priori ad una carriera da tecnici.

"Alcuni vecchi giocatori di colore, non prendono il titolo da allenatore anche se magari lo vorrebbero. Naturalmente, ci sono molti allenatori africani che hanno il tesserino da allenatore". L'articolo prosegue qui sotto

Il motivo starebbe proprio nel pregiudizio sui tecnici di colore, giudicati dal mondo del calcio, secondo Eto'o, come 'di seconda classe'.

"Non esiste quella fiducia, che, invece, c’è negli altri allenatori. I mister di colore sono sfiduciati perché visti come esseri di seconda classe”.

L'ex attaccante Camerunense, che sta chiudendo la carriera in Qatar, ha dichiarato anche di voler provare a vincere tutto come tecnico. Nonostante dubbi e pregiudizi.