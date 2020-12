La denuncia di Boateng sul razzismo: "Nessun bianco mi hai mai sostenuto"

Boateng svela come Berlusconi lo ha convinto ad accettare la Serie B col Monza: "Mi ha chiamato e mi ha detto ‘figlio mio, torna a casa’...".

Kevin-Prince Boateng è ripartito dal Monza, e adesso sogna di portare la squadra lombarda in . Ai microfoni del 'Corriere della Sera', l'ex giocatore del ha rivelato il motivo della sua scelta di approdare al Monza.

"Come mi ha convinto Silvio Berlusconi? Mi ha chiamato e mi ha detto ‘figlio mio, torna a casa’. Non c’era bisogno di molte altre parole”

Ma non c'è solo questo nella sua intervista odierna. Tema molto delicato e caro per Boateng è quello del razzismo, e come sempre non usa mezzi termini.

"E' nato il movimento ‘Black lives matter’ ma troppo poco è stato realizzato per contrastare il fenomeno. Nessun bianco mi ha mai detto di volermi sostenere in questa battaglia. Qualcuno si astiene per paura, altri perché ritengono sia più vantaggioso non esporsi in una vicenda che non li riguarda. Comandano i bianchi: se alzassero la voce loro, saremmo più ascoltati".

Ed infine, Boateng dedica due parole anche a Zlatan Ibrahimovic, che ancora domina in Serie A a 39 anni.