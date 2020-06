La denuncia di Boateng: "La Polizia spesso mi ferma in macchina senza motivo"

La morte di George Floyd ha avuto risonanza anche nel calcio: diversi giocatori della hanno detto la loro in campo con fasce, gesti o maglie anti-razziste.

Sull'accaduto è intervenuto anche Kevin-Prince Boateng, da anni uno dei simboli della lotta al razzismo nel calcio. A 'Sky Sports' ha racccontato episodi vissuti più volte negli ultimi anni.

“Le persone cambiano lato quando cammino sul marciapiede, mi guardano divertite quando sono in macchina. La Polizia mi ferma senza ragione, succede molte volte. Probabilmente perché vedono un ragazzo di colore con i tatuaggi e una bella macchina e pensano che sia un criminale”.

Boateng ha avuto a che fare con il razzismo anche da piccolo, ma senza mai denunciare quanto succedeva. Poi, quando è cresciuto, è cambiato. E quell'amichevole contro la Pro Patria del 2013 ha cambiato la prospettiva.

“Quando ero giovane cercavo di ignorare gli insulti razzisti che subivo. Piangevo, andavo a casa, non dicevo nulla. Ero un codardo. Non ero forte abbastanza. Ora lo sono. Ho odiato il mondo e volevo dimostrare che non mi avrebbero più abbattuto. Dopo quello che ho passato, dopo ciò che ho sacrificato”.