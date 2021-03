La decisione dell'UEFA: consentiti i 5 cambi a Euro 2020, è ufficiale

Confermata l'aggiunta di due sostituzioni anche per le finali di Nations League. Tolto il minimo del 30% di capienza degli stadi.

Anche a Euro 2020 ogni squadra avrà a disposizione cinque sostituzioni. È ciò che ha ufficialmente deciso l'UEFA, che con una nota ufficiale sul proprio sito ha comunicato la decisione presa dal Comitato Esecutivo.

Oltre all'Europeo della prossima estate, i cinque cambi saranno confermati anche per le finali di Nations League, che si terranno ad ottobre in Italia, con gli azzurri protagonisti.

Rimarrà dunque valida la regola dei tre slot più l'intervallo per poter effettuare le sostituzioni, dettaglio regolamentare ormai conosciuto. Non solo.

La Polonia, tramite Boniek, ha chiesto di allargare le rose per la fase finale degli Europei 2020 a 25 calciatori per combattere l'emergenza Covid. Soluzione questa già promossa pure dal nostro CT, Roberto Mancini. Una risposta in tal senso è attesa il prossimo 19 aprile.

L'UEFA ha anche ritrattato l'obbligo di apertura al pubblico degli stadi che ospiteranno le partite di Euro 2020, inizialmente previsto al 30% deella capienza degli impianti.