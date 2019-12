La decisione del Villarreal: Giuseppe Rossi non verrà tesserato

Giuseppe Rossi non indosserà la maglia del Villarreal nel corso di questa stagione. Il giocatore è recuperato, ma non c’è posto in attacco.

Giuseppe Rossi non vestirà la maglia del nel corso di questa stagione. L’attaccante italiano, fermo dal 2018 ovvero da quando si è chiusa la sua ultima esperienza in con il , negli ultimi tre mesi si è allenato con la compagine iberica ma la cosa non gli ha consentito di strappare un accordo per i prossimi mesi.

Secondo quanto riportato da AS infatti, il Villarreal, dopo aver attentamente valutato ogni opzione, ha deciso che non leggerà contrattualmente a se il giocatore. Rossi ha svolto un lavoro di buon livello, ma non rientra nei piani del club poiché per nessuno degli attaccanti in rosa, ovvero Gerard Moreno, Carlos Bacca, Toko Ekambi e Samu Chukwueze, è prevista una cessione nel corso della sessione invernale di calciomercato.

A Giuseppe Rossi sarà permesso di continuare ad allenarsi con la prima squadra, ma lo farà eventualmente sapendo che non potrà tornare in campo nel corso di questa stagione. Non resta quindi che capire se Pepito, che ha dimostrato negli ultimi mesi di essere recuperato dal punto di vista fisico, resterà con il Villarreal o riuscirà a trovare una squadra pronta a scommettere sulle sue qualità.

Considerato uno degli attaccanti italiani più forti in assoluto degli ultimi anni, Giuseppe Rossi ha visto la sua carriera essere condizionata da una lunga serie di gravi infortuni che non gli hanno concesso di esprimere con continuità tutto il suo eccezionale potenziale.