La decisione del Napoli: silenzio stampa fino a nuovo ordine

Nessuna voce della società partenopea dopo la sconfitta contro l'Atalanta e nemmeno per le prossime uscite, fino a indicazioni contrarie.

Non ci sarà nessuna voce da parte del Napoli dopo la sconfitta di Bergamo con l'Atalanta per 4-2.

Come annunciato da 'Sky Sport', il club partenopeo ha deciso di entrare in silenzio stampa. Nessuna dichiarazione dunque almeno fino a nuovo ordine.

Non è un momento facile per gli azzurri, reduci dalla seconda sconfitta in fila dopo quella in Europa League con il Granada.

La vittoria contro la Juventus aveva preannunciato un cambio di ritmo che però non c'è stato. Una sola vittoria nelle ultime sei.