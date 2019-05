La Curva Nord all'Inter: "Fuori i coglioni, domenica sarà festa o guerra!"

Domenica sera contro l' l' di Spalletti scenderà in campo a San Siro nel tentativo di conservare la quarta posizione in classifica, che consentirebbe la qualificazione alla prossima edizione della .

Un obiettivo che fino a qualche settimana fa sembrava largamente alla portata della squadra di Spalletti e che invece è adesso in pericolo a causa degli scarsi risultati delle ultime sei partite di campionato.

La Curva Nord nerazzurra, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha voluto lanciare un chiaro messaggio alla squadra tramite Facebook.

Nel momento in cui le cose dovessero andare male l'unico responsabile non sarà considerato solamente Icardi.

"Lo spogliatoio si è abbondantemente espresso escludendo il numero 9 e la Curva Nord ha deciso di sostenere la scelta persuasa dall’importanza della salvaguardia di un gruppo su cui, allontanando capricci e protagonismi individuali, si rimane convinti che si possa costruire un futuro. Adesso lo spogliatoio deve però prendersi le proprie responsabilità e dimostrare a tutti che la scelta è stata presa per il bene dell’Inter e non per ripicche o capricci di gruppo. Se fallirete l’obiettivo, la battaglia non sarà più per allontanare il solo Icardi ma per una totale rifondazione chiedendo l’esclusione di tutti coloro che saran stati protagonisti in negativo".