La Croazia le prova tutte: Budimir entra per Petkovic, poi esce per Livaja

Gara deludente per Petkovic, sostituito dall'altrettanto deludente Budimir: al suo posto Livaja. Per i tre croati 10 goal totali in Serie A.

Giappone-Croazia è la prima gara dei Mondiali 2022 ad andare ai supplementari. 1-1 nei tempi regolamentari, con il team nipponico in vantaggio con Maeda, recuperato dalla rete di Perisic. L'ex interista ha ridato speranza di qualificazione ai suoi, riuscendo dove i compagni d'attacco hanno fallito.

Deludente gara per gli avanti della Croazia, con il commissario tecnico Dalic che ha optato per l'ex Trapani e Varese, Petkovic, come attaccante del 4-1-2-3 disegnato per la sfida contro il Giappone. Ampiamente deludente, è stato sostituito da un'altra vecchia conosenza della Serie A, Budimir.

Al top in Spagna dopo le esperienze con Crotone e Sampdoria, Budimir è subentrato al minuto 62, senza riuscire a fare meglio di Petkovic: come il compagno ha sbagliato un goal davanti all'estremo difensore nipponico Gonda, venendo a sua volta sostituito.

Deluso dalla prestazione di Budimir, come lo era stato per Petkovic, Dalic ha così inserito Livaja, in goal nella fase a gironi e in panchina fino al minuto 106 dei supplementari. Un altro ex Serie A, transitato in Italia con la maglia dell'Inter e non solo.

Nessuno di loro ha avuto un grande passato in Serie A, considerato come in tre abbiano raggiunto la cifra di dieci reti: 6 per Budimir, 4 per Livaja, 0 per Petkovic. Anche contro il Giappone la loro staffetta non ha portato a grossi risultati nei 120 minuti di gara, che hanno portato la sfida ai rigori.

Livaja si è presentato dal dischetto nella lotteria dei tiri dagli undici metri come terzo tiratore: dopo i due errori del Giappone, l'attaccante della Dinamo Zagabri non è riuscitro a trovare la rete. Ciò nonostante, visto il nuovo errore nipponico con Yoshida, il team di Dalic ha strappato il pass per i quarti di finale.