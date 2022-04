La crescita di Vicario: è il portiere con più parate nei 5 top campionati europei

Tra i protagonisti della stagione al di sopra delle aspettative dell'Empoli di Aurelio Andreazzoli c'è anche Guglielmo Vicario. L'estremo difensore 25enne, di proprietà del Cagliari, sta vivendo l'annata della definitiva consacrazione tra i pali del club toscano con una serie di prestazione d'alto livello.

A confermare il rendimento importante del numero uno friulano sono i numeri e in particolare un dato, rilevato da Opta: Vicario è il portiere che in questa stagione ha effettuato finora il maggior numero di parate nei cinque principali campionati di calcio europei con 127 interventi, una media di circa 4 parate a partita.

🧤🧱 Guglielmo Vicario è il portiere che ha effettuato più parate nei maggiori cinque campionati europei 2021/22: 1⃣2⃣7⃣, una media di circa quattro parate a incontro (by @OptaPaolo) pic.twitter.com/qobf95ms83 — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) April 11, 2022

Dalla Premier alla Bundesliga, passando per Ligue 1 e Liga, nessuno è riuscito a fare meglio dell'estremo difensore dell'Empoli, che in questo campionato è riuscito a mantenere in sei occasioni la porta inviolata.

Protagonista in campo e fuori. Nelle scorse settimane, Guglielmo Vicario ha accolto nella sua casa di Udine, la città in cui è nato e in cui vivono i suoi genitori, Milan, un bambino ucraino di 11 anni, insieme a sua mamma, entrambi in fuga dalla guerra. Vicario si è subito attivato per regalare nuovamente un po' di normalità e tranquillità a madre e figlio dopo le settimane di paura vissute nel loro Paese.

Un grande gesto del classe 1996, che continua a brillare tra i pali e dimostra di avere un cuore d'oro fuori dal rettangolo verde di gioco.