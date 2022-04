La corsa salvezza è più accesa che mai: lotta a quattro, ma occhio alla Sampdoria

Non solo la corsa per lo Scudetto e per le coppe europee, in Serie A si lotta anche per un obiettivo non meno importante: come ogni anno, il discorso salvezza lascia aperti tanti spiragli a cui aggrapparsi per assistere ad un finale avvincente.

Leggendo la classifica, scopriamo come alcune situazioni siano più drammatiche (sportivamente parlando si intende) di altre: in primis quella della Salernitana, fanalino di coda con 16 punti e con ancora due partite da recuperare (contro Udinese e Venezia). Proprio quelle due sfide delineeranno, forse definitivamente, il futuro della squadra campana, reduce dal cambio di proprietà e da una ricca campagna acquisti invernale che però non ha portato all'attesa svolta. Inoltre l'occasione persa all'Olimpico contro la Roma, dopo il vantaggio firmato Radovanovic, potrebbe gettare ulteriore sconforto su un gruppo rinnovato ma ancora a caccia della migliore alchimia.

La lotta salvezza:

Sampdoria 29

Cagliari 25

Venezia 22

Genoa 22

Salernitana 16

A quota 22 punti troviamo la coppia Genoa-Venezia: due sconfitte consecutive per i liguri, inizialmente rigenerati dalla cura Blessin che aveva decisamente sistemato la fase difensiva, salvo poi subire cinque goal nelle ultime due partite; lagunari in crisi nera in questo 2022, in cui sono arrivati soltanto 5 punti sui 36 disponibili: il recupero con la Salernitana del 27 aprile potrebbe ridare slancio ad un gruppo avvilito da questa serie negativa o, in caso di risultato negativo, affossarlo definitivamente.

Non se la passa meglio il Cagliari con i suoi 25 punti: le cinque sconfitte consecutive hanno fatto ripiombare la squadra di Mazzarri nell'incubo di inizio stagione, rendendo vane le 12 marcature di Joao Pedro che da solo ha realizzato il 40% delle reti totali della squadra.

In posizione pericolante anche la Sampdoria, attesa da un match di fondamentale importanza stasera in quel di Bologna: qualora i blucerchiati dovessero portare a casa l'intera posta, darebbero una spallata decisa alle sensazioni negative sul loro conto ma, al contrario, resterebbero invischiati a pieno titolo nella lotta per non retrocedere.

Relativamente tranquille sono Spezia (33 punti), Empoli e Bologna (entrambe a 34), mentre con il successo di ieri al 'Penzo' l'Udinese (36) sembra essersi messa alle spalle ogni pericolo di sorta.