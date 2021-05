La corsa Champions si infiamma: il Napoli perde il posto, rientra il Milan

Gli azzurri avevano superato i rossoneri la scorsa giornata, ma sono stati nuovamente ripresi. Atalanta ancora seconda, Juve terza.

Quando mancano quattro giornate al termine della Serie A, la corsa verso la Champions League è più accesa che mai. Se il primo verdetto in alta classifica è stato già emesso - l'Inter campione d'Italia - per tutto il resto ci sarà da attendere. Perché ci sono cinque squadre per tre posti. E poca intenzione di mollare.

Dopo la 34ª giornata, la novità è data dal rientro del Milan nelle top four grazie alla vittoria per 2-0 contro il Benevento, ma soprattutto grazie al goal di Nahitan Nandez che al 94' ha gelato il San Paolo e costretto il Napoli al pareggio, fermandolo così a 67 punti. Tre punti davanti alla Lazio, che però ha ancora una partita da recuperare (col Torino il 18 maggio) e potenzialmente può raggiungere i partenopei.

Seconda, terza e quarta sono pari punti a quota 69. Rispettivamente, Atalanta, Juventus e Milan. Esattamente in quest'ordine. A premiare i nerazzurri è la differenza reti, unico criterio valido in assenza di classifica avulsa. + 39 per i bergamaschi, + 36 per la squada di Andrea Pirlo, mentre Ibra e compagni seguono con solo +21.

Una volta che verrà completato il calendario degli scontri diretti (mancano Juventus-Milan e Atalanta-Milan) potrà essere valida anche la classifica avulsa, qualora si verifichi un'altra situazione di parità e di equilibrio totale. La situazione è in continua evoluzione e ogni punto perso per strada può essere fatale.