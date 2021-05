La Copa America 2021 cambia sede: è ufficiale, si giocherà in Brasile

Inizialmente si sarebbe dovuta giocare in Colombia e Argentina, la Copa America 2021 invece, a due settimane dal suo inizio, cambia ufficialmente sede.

Dopo la rinuncia della Colombia è arrivata nelle scorse ore anche quella dell’Argentina e la CONMEBOL ha quindi deciso che le gare della massima massima competizione sudamericana per Nazionali saranno ospitata dal Brasile.

A comunicarlo in via ufficiale è stato lo stesso organo calcistico.

A CONMEBOL @CopaAmerica 2021 será jogada no Brasil. As datas de início e final do torneio estão confirmadas. As sedes e a tabela serão informadas pela CONMEBOL nas próximas horas. O torneio de seleções mais antigo do mundo fará vibrar todo o continente!