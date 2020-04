La confessione di Totti: "Non entro più a Trigoria, mi viene da piangere"

La nel cuore, l'addio una ferita ancora aperta. Francesco Totti in diretta su Instagram insieme a Luca Toni ha raccontato i momenti complicati che vive ogni volta che va a Trigoria.

L'ex numero 10 accompagna spesso il figlio più grande, Cristian, 15 anni, al centro tecnico per gli allenamenti. Ma non entra mai. E lascia intendere i motivi, riferendosi probabilmente alla proprietà.

"Fino a che è così non tornerò, non entro più neppure a Trigoria. Quando porto Cristian agli allenamenti non solo non entro, a volte resto in macchina. E mi viene da piangere a vedere quella che per 30 anni è stata casa mia. Mi mancano gli amici che sono lì, a volte escono a salutarmi. Non entro mai. Cristian me lo chiede, ma è ancora presto per me. Mi ammazzerei, giuro".