La confessione di Scholes: "Avrei lasciato il Manchester United per il Milan"

L'ex centrocampista inglese è sempre stato attirato dai colori e dai campioni che hanno vestito la maglia rossonera.

In una lista dei migliori centrocampisti centrali degli ultimi trent'anni, non può non esserci Paul Scholes. Eroe silenzioso del , micidiale goleador e simbolo dei Red Devils di Ferguson, l'inglese è riuscito a giocare solo con tale maglia prima di appendere gli scarpini al chiodo. Le tante opportunità di calciomercato? Rispedite al mittente, seppure con diverse tentazioni nel corso degli anni.

Recentemente Scholes ha evidenziato come sarebbe potuto approdare all' , ma che rimanere al Manchester United era la sua priorità. Davanti all'eventuale addio, però, il centrocampista inglese avrebbe scelto l'altra parte di Milano, la maglia rossonera.

Dai Diavoli al Diavolo, come ha confessato Scholes a 'Savage Social:

Altre squadre

"L’ambizione di giocare in un club diverso dallo Manchester United non ce l’ho mai avuta.A quei tempi ero nella squadre più importante al mondo, giocavo a calcio e vincevo trofei. Sono sincero, non ho mai pensato a questa cosa. Dove sarei andato? Mi piaceva il , così come mi è sempre piaciuto il ".

Il Milan non aveva solo una grande storia, ma anche un look di cui Scholes era innamorato:

"La maglia era bellissima, le strisce rosse e nere con pantaloncini bianchi. Con loro hanno giocato calciatori fortissimi: Baresi, Maldini, Donadoni e Ancelotti, van Basten e anche Ruud Gullit. Da bambino guardavo il calcio italiano crescere e quella era una squadra incredibile. Quindi se avessi dovuto lasciare lo United lo avrei fatto solo per andare al Barcellona o al Milan".

Barcellona e Milan, ovvero due delle squadre che durante i suoi anni potevano contare sui migliori reparti di centrocampo d'Europa. Con Scholes insieme a Xavi e Iniesta, o Pirlo e Seedorf, la qualità sarebbe cresciuta ulteriormente. In maniera spropositata.