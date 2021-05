La confessione di Lautaro: "Sono stato vicino al Barcellona, ne ho parlato con Messi"

Intervistato in esclusiva da ESPN Argentina, l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha ammesso di essere stato molto vicino dal vestire la casacca blaugrana.

"Sono stato davvero vicino al Barcellona, ne avevo parlato anche con Messi. Leo mi chiedeva come era la situazione, nulla di particolare. Per me sarebbe stata una grande opportunità. Tuttavia i blaugrana avevano problemi economici in quel momento, così ho deciso di restare all'Inter. Si è rivelata la scelta giusta avendo vinto poi lo scudetto. Qualcosa di incredibile vincere un titolo in un club così importante".