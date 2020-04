La confessione di Helveg: "Sempre stato fedele al Milan, all'Inter lo sapevano tutti"

Thomas Helveg ai microfoni di 'Tuttosport' racconta il trasferimento all'Inter: "La mia volontà è sempre stata quella di rimanere fedele al Milan".

"Il trasferimento all’ ? Sono stato costretto per regolamento ad andare dall’altra parte del Naviglio… Mai sentito un traditore, assolutamente. La mia volontà è sempre stata quella di rimanere fedele al . L’ho dimostrato, lo sapevano tutti, anche all’Inter. Perché non sono stato io a voler andar via ma è stata la società a deciderlo".

Sono queste le parole di Thomas Helveg a 'Tuttosport', doppio ex giocatore di Milan e Inter, che sicuramente ha mostrato le cose migliori proprio in maglia rossonera, oltre a vincere anche la Champions ed il campionato.

L'ex difensore danesefa riferimento al trasferimento che si concretizzò nel 2003 ma che ufficialmente venne concordato due anni prima dall'Inter e dal Milan; Helveg poi restò in prestito due anni in rossonero, fino a quando poi le due società non furono 'costrette' a rispettare i patti.

Helveg ritrova invece l'entusiasmo quando parla del Milan e dei suoi inizi.

"Il primo che ho incontrato è stato Paolo Maldini. Partenza migliore non ci poteva essere. È stato lui che mi ha fatto capire davanti a un caffè che al Milan siamo tutti uguali. Dalla donna della pulizie al magazziniere, da Sheva alla segretaria. Un altro Milan probabilmente, ma è il Milan che conosco io…"

Ed infatti lui avrebbe voluto finire la sua carriera proprio al Milan, ma ciò non accadde.