Al momento il ritorno di Conte alla Juventus non è all'ordine del giorno. La società bianconera ha più volte ribadito la fiducia in Luciano Spalletti, confermato anche dopo la mancata qualificazione in Champions League e un cammino altalenante in questo inizio di stagione.
Giovanni Carnevali qualche settimana fa aveva parlato proprio di Conte, escludendo un suo ritorno alla Juventus almeno nel breve periodo. Ma la situazione potrebbe cambiare nei prossimi mesi, specie se i risultati dei bianconeri non dovessero migliorare.
COSA HA DETTO CONTE SULLA JUVENTUS
Antonio Conte, intervistato da 'Cronache di Spogliatoio', ha spalancato le porte all'ipotesi di un ritorno dove tutto è iniziato. Mandando un segnale piuttosto chiaro in direzione della Continassa dove peraltro avrebbero più volte pensato al tecnico salentino.
"Prima o poi il cerchio con la Juventus si chiuderà" ha detto Conte. L'allenatore inoltre ha confermato di essere stato vicino alla panchina bianconera in un paio di occasioni nelle ultime stagioni. Prima nel 2019, quando per il post Allegri venne scelto Maurizio Sarri, poi nel 2024 quando fu Giuntoli a preferire Thiago Motta.
Conte ha già allenato la Juventus dal 2011 al 2014 vincendo tre Scudetti consecutivi alla guida dei bianconeri. Il divorzio però fu traumatico, visto che il tecnico decise di abbandonare la panchina a ritiro già iniziato per divergenze con la società sugli obiettivi di mercato. Al suo posto arrivò Allegri che avrebbe vinto altri cinque Scudetti e raggiunto due finali di Champions.
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IL FUTURO DI SPALLETTI
Di certo le parole di Conte sul futuro rischiano di mettere ulteriore pressione su Luciano Spalletti, attuale tecnico della Juventus ma già al centro di insistenti voci su una possibile successione in corsa o al termine di questa stagione.
Spalletti è blindato da un contratto rinnovato lo scorso aprile fino al 30 giugno 2028. Ma come sempre il destino sarà deciso soprattutto dai risultati che otterrà nei prossimi mesi la sua Juventus, il cui obiettivo stagionale è tornare in Champions tramite il campionato o magari vincendo l'Europa League.
Al momento, come detto, la Juventus ha ribadito totale fiducia nei confronti di Spalletti tramite le dichiarazioni rilasciate da Carnevali: "Spalletti è un allenatore straordinario, uno dei migliori in assoluto.
Cambiare allenatore non è nel mio spirito, dobbiamo cercare di programmare e costruire. Conte è un amico, un allenatore top, di grandissimo livello, ma non è un nostro pensiero e non lo è mai stato. Oggi abbiamo bisogno di continuità". Oggi, appunto, domani chissà.