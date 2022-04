Un nuovo capitolo, un nuovo inizio. Da quando ha dovuto appendere gli scarpini al chiodo a causa dell'aritmia cardiaca riscontata in seguito al malore durante Barcellona-Alaves del 31 ottobre 2021, Sergio Aguero si è tuffato nel mondo dei videogame. Il calcio continua a far parte della sua vita, con l'ingresso nello staff tecnico dell'Argentina di Scaloni in vista del Mondiale in Qatar, ma il 'Kun' ha deciso di esplorare più a fondo altri settori. L'ex attaccante di Manchester City e Barcellona si è gettato a capofitto nel suo canale Twitch, aperto anni fa e in cui veste i panni di gamer con quasi 4 milioni di follower.

Nei panni di streamer, Aguero ha coinvolto un gran numero di appassionati, attirando l'attenzione anche di Disney+ ed ESPN, con cui ha firmato un contratto per la creazione di contenuti video per la tv e lo streaming.

Una carriera parallela iniziata durante il primo lockdown, nel 2020, e che prosegue ora, da quando ha appeso gli scarpini al chiodo. Aguero è un grande appassionato di un videogioco in particolare, 'The Grand Mafia', in cui veste i panni di un boss della malavita e deve andare alla conquista di terrori attraverso il raggiungimento di obiettivi e missioni e il comando di personaggi all'interno del gioco.

In una delle ultime live, Aguero ha rivelato di aver speso oltre 10 mila euro in due settimane proprio nel videogame in potenziamenti per 'vendicarsi' dopo gli attacchi di altri giocatori.

"Sto spendendo tanti soldi. È un gioco in cui attacchi. Attacco e loro mi fanno arrabbiare, mi mandano messaggi. Un giorno mi sono svegliato e sono passato da tre milioni di energia a due milioni. Ero stato attaccato e potevo vedere chi era stato: il leader dell'alleanza più potente sul server. Così ho parlato con la ragazza e le ho chiesto perché mi avesse aggredito. Mi ha fatto arrabbiare, ma aveva 20 milioni di energia. Le ho detto che una settimana più tardi avrebbe perso l'energia. 'Sì, certo, hai intenzione di spendere diecimila dollari per il gioco per superarmi?", mi ha chiesto. Sono pronto, vedrai...' ho risposto".

L'ex attaccante argentino ha rivelato di aver avuto problemi con la banca, che gli ha bloccato la carta di credito proprio per i tanti soldi spesi nel videogioco:

"Ho iniziato a comprare, a comprare e comprare ancora. Armi, diamanti, tutto. Ho portato la base al livello 25, ho fatto acquisti ogni giorno. Tanto che a un certo punto la carta è stata bloccata. Il giorno dopo ho acquistato di nuovo: era stata sbloccata. Sono diventato il numero 1 sul server".

Aguero, che utilizza il nickname 'El Kuni', ha svelato di non aver rivelato la sua vera identità.

"Uno dell'alleanza mi ha chiesto: 'Come fai a crescere così tanto?'. Gli ho detto che ho speo soldi. Quando mi hanno chiesto cosa facessi, gli ho detto che sono un uomo d'affare e che ero a Dubai. Una volta ero in Qatar e dovevo volare 14 ore. Non potevo connetermi. Ho detto loro che ero lì per progettare edifici e che dovevo andare in Brasile e Argentina per fare lo stesso. 'Wow, che bel lavoro' mi dicevano".

Dopo aver dribblato avversari e conquistare trofei, ora per il 'Kun' Aguero il 'pericolo' è il videogioco, diventato un 'vizio' costoso per l'ex attaccante argentino e gamer seguitissimo.