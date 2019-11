La conferma da parte della Roma: “Contatti con potenziali investitori”

La notizia era iniziata a circolare da qualche ora, adesso però c’è anche la conferma: potenziali investitori potrebbero entrare nell’azionariato della .

Ad annunciarlo è stato il club giallorosso attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

“Su richiesta di CONSOB, con riferimento ad alcune indiscrezioni apparse in data odierna sugli organi di stampa in relazione ad una possibile acquisizione delle partecipazioni di A.S. Roma S.p.A. da parte di potenziali investitori, AS ROMA SPV LLC, società che detiene il controllo indiretto di A.S. ROMA S.p.A. tramite la sua controllata NEEP ROMA HOLDING S.p.A, informa che sono in corso dei contatti preliminari con potenziali investitori al fine di permettere loro di valutare l’opportunità di un possibile investimento in AS ROMA SPV LLC.

In caso di perfezionamento di accordi aventi ad oggetto il trasferimento delle partecipazioni detenute in A.S. Roma S.p.A., AS ROMA SPV LLC fornirà adeguata informativa al nei termini di legge”.