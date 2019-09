La Champions secondo Del Piero: "Barcellona, City e Liverpool davanti, poi la Juventus"

Del Piero fa le carte alla Champions e vede Barcellona, Manchester City e Liverpool favorite: "Juventus in seconda fila, occhio al Real Madrid".

Alessandro Del Piero presenta la sua nel giorno in cui riparte la competizione calcistica più ambita al mondo. Lui, che è stato fra i protagonisti dell’ultima volta in cui la coppa dalle grandi orecchie è stata alzata al cielo per mano di un capitano bianconero, svela alla 'Gazzetta dello Sport' il suo personale pronostico.

“Fare i pronostici sulla Champions è dura, specialmente se sarà pazza ed esaltante come l’ultima. Dico , City e ancora davanti a tutte. La è in seconda fila, ma solo per i risultati della scorsa stagione perché in realtà la squadra è da pole position. E attenti al che tornerà in alto”.

La Juventus rappresenta, quindi, la più grande incognita per questa Champions League secondo Del Piero. E questo è dovuto agli strascichi della brutta eliminazione subita per mano dell’ nella scorsa stagione e per il processo di cambiamento apportato dal nuovo allenatore bianconero. Una certezza la , però, ce l’ha ed è Cristiano Ronaldo.