La Champions di sabato: l'Italervice Pesaro sogna l'impresa storica

La Champions in questione è quella di Calcio a 5: Pesaro è l'unica italiana partecipante e sogna l'impresa storica contro il mago Ricardinho.

È sabato ed è weekend di . Già questo potrebbe suonarvi strano, pensate poi che a giocarsi la partita sono l’Italservice Pesaro e l’ACCS Futsal Club. Ok, fino a qui potreste non averci capito nulla. Poche righe di pazienza e magari vi entusiasmate pure. La Champions League in questione è quella del Futsal, del Calcio a 5; e il Pesaro è l’unica italiana a prendervi parte.

Quindi, in attesa che ci si torni a divertire con la solita Champions, abbiamo un’altra italiana da tifare e provare a spingere fino al titolo contro il giocatore più famoso del mondo: Ricardinho. Perché sì, il Pesaro (campione d’ 2019, il titolo 2020 non è stato assegnato causa pandemia) può davvero sognare l’impresa storica.

A CHE PUNTO SIAMO – Quella di sabato 16 gennaio tra Pesaro e ACCS sarà sfida a eliminazione diretta. Si gioca a Parigi; l’ACCS è la squadra campione di in carica che in estate ha tesserato una serie infinita di campioni di questa disciplina: il capitano della nazionale spagnola Carlos Ortiz, il portiere serbo Aksentijevic, il portoghese Bruno Coelho e l’allenatore più vincente degli ultimi anni Jesus Velasco (no, non quello della pallavolo, quello si chiamava Julio) con un passato da trionfatore anche in Italia. Forti loro eh, ma magari non li conoscete. Se invece vi dicessi che oltre a loro hanno comprato anche Ricardinho, forse vi aiuto di più a capire la portata della squadra francese. Ricardinho è il fenomeno portoghese che per 6 volte in carriera è stato nominato miglior giocatore del mondo e che la Champions di Futsal l’ha vinta l’ultima volta nel 2018: guarda caso in quella squadra, l’ Movistar di Madrid, giocava anche Ortiz e l’allenatore era proprio Velasco. Acquisti in blocco per fare grande il futsal in Francia. Siamo ai sedicesimi, dicevamo, e prima di questo match l’ACCS ha eliminato senza fare nemmeno troppa fatica la Belgrado. È il primo anno per la Uefa Futsal Champions League con questo formato, Eliminazione diretta fino alla Final Four. Per essere tra le prime 4 d’Europa ne mancano 3.

ITALSERVICE PESARO FORTISSIMA E FAVORITA – Dicevamo che Pesaro però è forte, fortissima. Ha vinto il campionato italiano 2019, era prima in classifica nel 2020 al momento dello stop e quest’anno ha aggiunto al già eccezionale roster un altro fenomeno: Leandro Cuzzolino, campione del mondo con l’ e arrivato in estate dal . Ah, sono appena uscite le nomination al Pallone d’oro del futsal: Cuzzolino è tra i 10 nominati, tra i 10 giocatori migliori del mondo. Non solo Cuzzolino ovviamente: altri due campioni del mondo argentini come Taborda e Borruto, gli azzurri Honorio, Marcelinho e De Oliveira e il fortissimo portiere Michele Miarelli. Si gioca in Francia, ma a porte chiuse anche il campo conta meno. Anche in panchina il Pesaro ha un nome che sa di leggenda, l’allenatore della squadra marchigiana è Fulvio Colini. Nell’ambiente lo chiamano lo Special One e c’era lui in panchina quando il Montesilvano diventò campione d’Europa nel 2011. Nessuna italiana ce l’aveva mai fatta prima, nessuna italiana ce l’ha più fatta dopo.

UN PO’ DI STORIA – Il Barça ha vinto l’ultima edizione con Final Four a porte chiuse. Si è imposto 2-1 sul Pozo Murcia in un derby tutto spagnolo. Dicevamo che l’Italia ha vinto il trofeo una sola volta, era il 2011 e oltre a Colini in panchina c’erano anche Borruto e Cuzzolino in campo oltre al portiere della nostra Nazionale Stefano Mammarella e un altro fenomeno di questo sport come Adriano Foglia. Più datati e non “marchiati” UEFA i titoli della BNL del 96 e della Roma RCB del 90. Prima del Barça 2020, lo Lisbona aveva vinto nel 2019 e l’Inter Movistar nel 2018. L’avevano alzata Ricardinho e Ortiz nel 2018, ora tocca al Pesaro continuare a sognare per riportare da noi – almeno nel futsal – la Champions League.