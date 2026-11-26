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I quattro risultati utili del quinto turno di UCL rilanciano le ambizioni di portare avanti tutte le formazioni: fra chi sogna la top-8 e chi spera nei playoff, ecco il punto.

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La quinta giornata della fase campionato di UEFA Champions League 2026/27 si chiude con un bilancio positivo per la Serie A. Le nostre formazioni hanno fatto un ottimo bottino di risultati utili, con due successi interni e due pareggi pesanti sui campi complicati come quelli di PSG e City, rilanciando le ambizioni europee di tutte.

Le italiane, nel maxi girone di Champions, sono un po’ spaccate: da una parte c’è chi può concretamente ambire alla qualificazione diretta agli ottavi di finale, ovvero Como e Inter, mentre dall’altra chi deve inseguire un posto negli spareggi di febbraio, e cioè Napoli e Roma.

L’ENORME PERCORSO DEL COMO

Il Como ha ottenuto la quarta vittoria in cinque giornate di Champions. I lariani, grazie a un’eccezionale differenza reti figlia dell’1-9 di Lens, hanno battuto l’AEK, salendo al terzo posto a quota 12 punti. I playoff sono praticamente certi, ma per difendere un piazzamento nella top-8 servirà superare un trittico finale ad altissimo coefficiente di difficoltà: la trasferta a Siviglia contro il Real Betis del 9 dicembre, il big match casalingo contro il PSG del 20 gennaio e la chiusura al Camp Nou contro il Barcellona.

INTER IN RISALITA

Dopo il ko di Madrid e quello interno contro il Brugge, i nerazzurri di Chivu si sono rimessi in carreggiata, continuando la risalita grazie al 2-0 sullo Stoccarda. L’Inter ora è dodicesima a quota 9 punti, a -1 dalla top-8. Il calendario per Lautaro e compagni non sarà morbido nelle ultime tre, con Dortmund in trasferta e Liverpool a San Siro, più visita a Bratislava per sfidare lo Slovan a chiudere, ma in caso di exploit negli scontri diretti contro BVB e Reds, il sogno ottavi diretti potrebbe concretizzarsi.

ROMA, IL PESO DEL CALENDARIO

Il 2-2 strappato al Parco dei Principi contro il Paris Saint-Germain ha confermato la crescita della Roma, sebbene la classifica resti in salita. I giallorossi occupano attualmente il venticinquesimo posto con 5 punti, primi degli esclusi, a una sola lunghezza dall’ultima posizione utile per i playoff. I giallorossi, fin qui, si può tranquillamente dire siano stati penalizzati da un calendario iniziale durissimo che li ha già visti affrontare Fenerbahçe, Real Madrid, Manchester United e PSG. Nelle ultime tre, ecco che arriveranno incontri più alla portata: Sporting e Lille in casa, AEK fuori. Un posto per gli spareggi è alla portata.

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NAPOLI ANCORA IN PARTITA

Nella stessa condizione della Roma, c’è il Napoli. Gli azzurri hanno strappato un punto al City, sono ventottesimi a quota 4 punti, -2 dalla zona playoff. L’aspetto che sorride di più ad Allegri è il calendario: McTominay e compagni affronteranno Brugge e Viking al Maradona, con in mezzo il viaggio a Baku contro il Sabah. Anche qui, la rimonta per i playoff appare fattibilissima,

BENE IL RANKING

A livello di Champions, i risultati (due vittorie e due pareggi) hanno portato un miglioramento del Ranking UEFA stagionale con l’Italia ora settima con 8.357 punti.

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Il gap con il secondo posto, occupato dal Portogallo, si è ridotto a 1.143 punti, con l’Inghilterra prima seguita dalla federazione lusitana, poi Spagna, Germania, Turchia e Belgio.