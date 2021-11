​La carica di Conte: "Penso che il colpo l’abbia fatto chi mi prende"

Antonio Conte, da poco diventato il nuovo allenatore del Tottenham, è stato intervistato da 'Le Iene' nel corso dell'ultima puntata del programma televisivo trasmesso da Italia Uno.

Da tecnico di squadre di club, Conte ha vinto il titolo all'esordio con Juventus e Chelsea, mentre con l'Inter è riuscito nell'impresa tricolore al secondo anno. Alla guida degli Spurs, però, la musica rischia di essere ben diversa:

" Già entrare nelle prime quattro sarà un’impresa".

Un'impresa che non mina le ambizioni del tecnico salentino, sicuro di essere l'uomo giusto al posto giusto per risollevare le sorti del club londinese:

"​Penso che il colpo l’abbia fatto chi mi prende. Farà sicuramente un grande colpo".

E quando l'inviato de 'Le Iene' pone l'accento sull'ingaggio da 17.5 milioni di euro che l'allenatore salentino percepirà a Londra, il diretto interessato chiarisce:

"Tu fai il tuo lavoro ed è giusto che tu lo faccia bene. Io lo faccio al top ed è giusto che mi paghino.”

In attesa di ritrovare la panchina del Tottenham dopo la sosta nazionali, Conte ha debuttato sulla panchina capitolina vincendo 3-2 in Europa League contro il Vitesse, prima di esordire in Premier League con uno 0-0 sul campo dell'Everton.