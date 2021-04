La caduta dell'Atletico Madrid: da +10 sulla seconda a +1

Due mesi fa i Colchoneros sembravano certi di conquistare la Liga, ora il Real Madrid è ad una sola lunghezza, il Barcellona a due.

Mai sottovalutare Real Madrid e Barcellona, anche quando ti chiami Atletico Madrid. Mai sottovalutare la loro pressione psicologica, anche quando la Liga sembra essere nelle tue mani. I Colchoneros volavano verso la conquista del campionato spagnolo, ora dovranno vendere cara la pelle per riuscirci.

Da campionato meno equilibrato d'Europa a inizio febbraio, la Liga si è trasformata in quello con più possibilità alla pari della Ligue 1. Un ribaltamento completo in virtù dei continui stop dell'Atletico Madrid e del ritorno di fiamma di Real Madrid e Barcellona tra fine inverno e inizio primavera.

Dopo il successo nel Clasico del Real Madrid, che ha replicato in successo in terra catalana nella gara d'andata, i Blancos si sono portati ad una sola lunghezza dalla vetta occupata dall'Atletico, che in seguito al big match non è andato oltre il pari in quel di Siviglia, contro il Betis.

Barcellona scavalcato dal Real ed ora, a pari partite, tre squadre in tre punti. Guida l'Atletico con 67, dunque la squadra di Zidane e quella di Koeman. Il Siviglia è a debita distanza, ma praticamente certo di giocare la Champions League nella prossima annata grazie al quarto posto.

Negli ultimi due mesi l'Atletico Madrid ha dilapidato un vantaggio di ben dieci punti di inizio febbraio nei confronti di Real Madrid e Barcellona. Influenti anche i match che entrambe le squadre del Clasico hanno recuperato nel tempo, ma sono sopratutto i risultati di Felix e compagni ad influire.

Altalenante e senza continuità, l'Atletico Madrid ha messo insieme solamente tre vittorie nelle ultime nove gare, permettendo a Real e Barcellona di acquistare nuova fiducia e combattere per il titolo. I soliti risultati, per altro, sul capo di Simeone: vittore risicate e pareggi poco spettacolari, che in questo periodo hanno però portato ad una caduta del vantaggio accumulato.

Il crocevia della stagione potrebbe essere quello del 9 maggio: in tale data, infatti, l'Atletico Madrid giocherà a casa Barcellona. Fuoco alle polveri e differenza reti alla mano per un possibile approdo a pari punti delle squadre.