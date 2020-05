La Bundesliga riparte con le nuove regole: sì ai cinque cambi

La Bundesliga ripartirà sabato 16 maggio e la DFL ha approvato alcune novità, dopo le concessioni dell'IFAB di qualche giorno fa.

La è il primo campionato ad accogliere le nuove norme proposte dall'IFAB sul regolamento, per fronteggiare all'emergenza coronavirus una volta che si riprenderanno le partite.

In i 36 club di Bundesliga e Zweite , infatti, hanno dato il via libera ai cinque cambi da effettuare all’interno dei 90 minuti, però in un massimo di tre finestre temporali. Sarà quindi il primo grande campionato di calcio in cui potremo osservare questi cambiamenti molto importanti.

Scenario che potrebbe vedersi anche in , ma questa non è l'unica novità apportare dalla Bundesliga: tutti i club che compongono la DFL hanno anche votato a favore del possibile slittamento del termine dei campionati oltre la data del 30 giugno.

Inoltre, in caso di play-off e play-out per retrocessioni o promozioni, la Bundesliga ha dato il via libera anche ad una quarta finestra in cui sarà possibile effettuare i cambi.