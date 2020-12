La "20" di Paolo Rossi va all'asta: è in possesso di un ex giocatore del Brasile

La 'Gazzetta dello Sport' ha intervistato Juninho Fonseca, riserva del Brasile contro l'Italia nel 1982: "Mi diedero la maglia in un sacchetto..."

A pochi giorni dalla sua morte, la storica maglia numero 20 di Paolo Rossi, proprio quella indossata durante la sua tripletta in - del 1982, va all'asta. Per volontà del suo possessore.

Juninho Fonseca, 62 anni, difensore di riserva del Brasile al Mondiale ’82 e in panchina al Sarrià di il 5 luglio, durante la partita tra Italia e Brasile. Lo ha intervistato 'La Gazzetta dello Sport' e lui ha spiegato come è entrato in possesso di questa maglia.

"Alla fine della partita sono entrato nello spogliatoio dell’Italia perché volevo scambiare la mia maglia numero 14 con una 'camisa azul'. Non avevo pretese, mi bastava una maglia qualsiasi. Qualcuno, non ricordo chi, di sicuro non un giocatore, forse uno dello staff dei magazzinieri o dei tecnici, non lo so, mi diede un sacchetto con dentro la 'camisa' e io sul momento non guardai neppure di chi fosse. Uscito da lì, diedi un’occhiata: era la numero 20".

La maglia quindi è ufficialmente all'asta per 50mila dollari.