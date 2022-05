L'unico anno in A, le esperienze in B, il crollo: la Pistoiese è retrocessa in Serie D

In Serie C sono giorni di speranza per tutti coloro che sperano di arrivare in fondo ai playoff promozione, e poi, possibilmente, di vincerli. E sono giorni di lacrime per chi la terza serie - in attesa dei consueti, e sempre possibili, ribaltoni estivi - deve abbandonarla attraverso i playout. La Giana Erminio, il Seregno, la Fermana, la Paganese. E la Pistoiese.

Gli arancioni hanno sognato di farcela. Si sono illusi. Hanno battuto per 2-1 l'Imolese nella gara d'andata del playout (la classifica finale è cambiata a regular season già conclusa), ma al ritorno hanno perso per 1-0, puniti da Vona a soli quattro minuti dal termine. E così a rimanere in C sono stati gli emiliani, grazie appunto al miglior piazzamento nella stagione regolare: 37 punti l'Imolese, 36 la Pistoiese.

La Serie D non è un inedito per la Pistoiese. L'ultima partecipazione risaliva al 2013/14, una luce in fondo al tunnel di anni bui, finanziariamente durissimi, con tanto di fallimento nel 2009 e di ripartenza dall'Eccellenza toscana. Ma della Pistoiese si ricordano soprattutto le stagioni felici. Soprattutto in Serie B, fino all'inizio del nuovo millennio. Ma pure in Serie A.

Una sola annata, per la precisione: il 1980-81. Una storica toccata e fuga, dopo la promozione dell'anno precedente, culminata l'ultimo posto dei sedici allora disponibili. Ci giocavano Marcello Lippi, Mauro Bellugi, Andrea Agostinelli. E il brasiliano Luis Silvio, una delle più grandi meteore della storia del nostro campionato.

Alla Pistoiese, peraltro, è legato un episodio tra più curiosi di sempre: nel 1954, durante una partita delle giovanili contro la Fiorentina, i presenti allo stadio Comunale di Firenze videro degli oggetti non identificati volare in cielo. Ovvero, almeno dal loro punto di vista, degli UFO. La partita fu prima interrotta e poi regolarmente portata a termine.

Sessantotto anni dopo quel pomeriggio, e a quarantuno di distanza dalla breve gioia del 1980-81, ecco un'altra retrocessione. Ben più dolorosa. Anche se a dire il vero la Serie D avrebbe dovuto rappresentare la casa della Pistoiese già in questa stagione, se è vero che gli arancioni erano retrocessi anche 12 mesi fa prima di essere ripescati. La lezione, evidentemente, non è servita.