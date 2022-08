L’ultimo tassello della Fiorentina: ufficiale l’arrivo di Barak

I viola annunciano l’arrivo del centrocampista ceco dal Verona: classe 1994, arriva in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo.

Mancava solo un interno di centrocampo alla rosa della Fiorentina per avere praticamente due cambi per ogni reparto. Ed è arrivato: Antonin Barak è ufficialmente un nuovo rinforzo per la squadra di Vincenzo Italiano.

Dopo aver conquistato la qualificazione alla fase a gironi di Conference League, i viola si fanno un altro regalo, in prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo.

“La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto che diventerà obbligo al raggiungimento di determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonin Barak”.

Sarà la quarta avventura in Serie A per il classe 1994, che ha indossato le maglie di Udinese, Lecce e Verona, collezionando complessivamente 130 presenze e 27 reti. È anche un nazionale ceco: in 30 occasioni ha segnato 8 gol.

Barak - che prenderà il numero 72 - viene da una grande stagione con l’Hellas: ora prova a fare il salto in avanti, giocando anche la Conference League.