L'ultima finale di Champions persa dal Real? A Parigi contro il Liverpool

L'ultima finale di Champions persa dal Real si giocò proprio a Parigi e sempre contro il Liverpool, nel 1981: Kennedy firmò il definitivo 1-0.

Allo Stade de France di Parigi vanno in campo qualcosa come 19 Champions League. Tredici le ha vinte il Real Madrid, sei le ha alzate il Liverpool.

Morale della favola, nella capitale transalpina va in scena la supersfida tra due specialiste assolute della rassegna continentale più importante.

Le due squadre si sono già affrontate in finale quattro anni fa, quando a Kiev furono i Blancos a mettere le mani sul trofeo grazie al 3-1 griffato dallo show di Bale e dagli errori di Karius.

In quel frangente, il Real riuscì nell'impresa di diventare la prima squadra a vincere tre edizioni consecutive della Champions League dopo i successi del 2016 contro l'Atletico Madrid e del 2017 contro la Juventus. A ribadire, se mai ce ne fosse bisogno, la propria supremazia nella competizione.

Molto spesso abbiamo sentito dire che il Real Madrid le finali non le gioca, ma le vince. Ed infatti è così. O quantomeno lo è quasi sempre.

Per quantificare quel 'quasi', bisogna riavvolgere il nastro di una trentina d'anni. Precisamente alla stagione 1980/1981. Le Merengues guidate da Vujadin Boskov approdano in finale per riconquistare un trofeo che manca ormai da quindici anni.

Di fronte agli spagnoli, manco a farlo apposta, c'è il Liverpool di Bob Paisley e di Kenny Dalglish che di Coppe dei Campioni ne ha vinte due nel giro di quattro anni.

Il teatro della sfida? Ancora una volta Parigi, anche se in quel caso si trattava del Parco dei Principi e non dello Stade de France. E così, davanti ad oltre 48.000 spettatori, sono gli inglesi a vincere il trofeo grazie al goal partita di Alan Kennedy a otto minuti dalla fine. Un guizzo che vale la terza affermazione continentale per gli inglesi.

Il Real finisce dunque al tappeto... per l'ultima volta. Proprio così, perché da quel momento la squadra capitolina giocherà altre sette finali vincendole, ovviamente, tutte e sette.