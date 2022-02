L'ucraino Lunin non se la sente di giocare: fuori dai convocati del Real Madrid

Un legame fortissimo con la propria terra e la propria gente, l'ansia e il fiato sospeso per la vita dei propri cari. Sono giorni difficili per l'Ucraina e per il suo popolo. Ore in cui è quasi impossibile mantenere la concentrazione e lasciarsi alle spalle la situazione che sta vivendo il Paese.

Il portiere ucraino del Real Madrid, Andriy Lunin, non ci sarà nel derby in programma oggi contro il Rayo Vallecano. Inizialmente nella lista dei convocati diramata da Carlo Ancelotti ieri, alla vigilia dal match, il calciatore ha preferito non partecipare alla gara e farsi da parte, non sentendosi al 100% dopo le ultime vicende che hanno coinvolto l'Ucraina.

Il Real Madrid ha comunicato attraverso una nota ufficiale apparsa sul sito del club la decisione di Lunin di non far parte del gruppo che sfiderà il Rayo Vallecano.

"Lunin non sarà disponibile per la partita di oggi tra Real Madrid e Rayo allo stadio Vallecas, valida per la 26esima della Liga (18:30)".

Il 23enne portiere ha pubblicato questa mattina un messaggio - attraverso il suo profilo Instagram - attraverso cui ha invitato i cittadini spagnoli ad aiutare il popolo ucraino attraverso la raccolta di capi, medicinali, bende e cibo.

Un segnale che testimonia quanto Andriy Lunin sia concentrato sulla questione legata al conflitto nella sua Ucraina.