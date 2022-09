L'Ucraina dilaga contro l'Armenia: può sognare la promozione in Lega A di Nations League

La Nazionale di Petrakov domina sul campo dell'Armenia e punta al salto in Lega A: sarà decisivo il match-spareggio contro la Scozia.

Nonostante il recente periodo storico indelebilmente segnato da un conflitto che si protrae ormai dallo scorso febbraio, l'Ucraina prova, quantomeno, a rialzare la testa nel tentativo di ritrovare una parvenza di normalità.

Ci ha provato anche il calcio, con la Premier ucraina che ha riaperto i battenti il 23 agosto. Ci sta provando la Nazionale attraverso un percorso decisamente positivo nella Lega B di Nations League.

La selezione allenata da Oleksandr Petrakov è stata inserita nel Gruppo 1 insieme a Scozia, Irlanda e Armenia. Dopo il roboante 5-0 sul campo dell'Armenia, griffato dalla doppietta Dovbyk e dalle reti di Tymchyk, Zubkov, Ihnatenko, la Nazionale ucraina si è portata momentaneamente in vetta al raggruppamento.

Un primo posto - che significherebbe promozione in Lega A - al momento provvisorio, in attesa del verdetto di Scozia-Irlanda che potrebbe riportare in vetta proprio gli scozzesi.

Al netto di quanto accadrà a Glasgow, però, l'Ucraina ha ancora tra le mani la grande chance di centrare la promozione perché martedì 27 settembre - nel neutro di Cracovia - i gialloblù sfideranno proprio la Scozia nell'ultimo turno della fase a gironi. Nientemeno che un autentico spareggio che mette in palio l'approdo al piano superiore della rassegna.

Un'occasione unica per Mudryk e compagni per provare a regalare una gioia alla propria gente, alle prese con problematiche di ben altro spessore, e per ritrovare almeno in parte quella serenità ormai perduta da tempo.