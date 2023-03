L'omaggio del Catanzaro alle vittime della strage di Cutro: maglia speciale di beneficenza

Maglia speciale in occasione di Crotone-Catanzaro: il ricavato dell'iniziativa verrà devoluto ai superstiti della strage e alle loro famiglie.

Il Catanzaro omaggia le vittime della strage di Cutro con un'iniziativa in occasione del derby calabrese sul campo del Crotone.

Il club giallorosso ha presentato una maglia speciale in ricordo delle vittime. A spiegare il progetto è stato il direttore generale del club Diego Foresti.

"Assieme alla proprietà che è sempre attenta al sociale abbiamo pensato che il dramma dei migranti morti a poche decine di chilometri da Catanzaro e Crotone dovesse essere ricordato nel corso di una partita che, seppure sentita, non può farci dimenticare quanto successo solo qualche giorno fa. Si è così deciso, anche grazie all’apporto del nostro sponsor tecnico, di scendere in campo con una maglia speciale, con colori diversi dai soliti, sulla quale c’è impressa la data della gara mentre nella parte posteriore campeggia la scritta “Be Real Fair Play”".

L'iniziativa di solidarietà ha come obiettivo la raccolta di fondi per dare un sostegno concreto ai superstiti e alle loro famiglie.

"Facendo appello alla grande passione e al grande cuore dei nostri sostenitori, queste maglie saranno successivamente messe all’asta e, il ricavato, devoluto in beneficenza per sostenere quelle associazioni che si occupano di prima accoglienza".

"La maglia di colore grigio e verde è un richiamo e un auspicio alla speranza di un futuro migliore per tutta la nostra terra" ha spiegato Tavano, responsabile dell'Eye in Calabria.

La maglia è prodotta in serie limitata esclusivamente per la gara in programma domani allo Scida tra Crotone e Catanzaro con fischio d'inizio alle ore 20:30 e valida per il 31° turno di Serie C.