Senza Sutalo infortunato, tocca al portoghese Diogo Leite giocare titolare al centro della difesa della Lazio. Sin qui ha giocato soltanto una partita dal primo minuto, nel 6-2 contro il Sassuolo, ma i suoi numeri sono impressionanti.
TRA I MIGLIORI IN SERIE A
Nonostante le sole sei presenze in campionato, cinque delle quali da subentrato, Diogo Leite ha statisticamente dimostrando di essere uno dei migliori difensori della Serie A.
Pensate infatti che è primo per passaggi completati nei 90 minuti (83,9) e primo per palloni spazzati a partita (9). Pulito, preciso, ma anche senza troppi complimenti quando l'occasione lo richiede.
Contro il Napoli è entrato al posto dell'infortunato Sutalo e si candida a sostituirlo anche contro il Lecce alla ripresa. Un'occasione che può diventare una conferma.
AL TOP NELLA LAZIO
E se guardiamo ancora i numeri, alla Lazio sono ancora più impattanti. Diogo Leite primeggia su tutti i compagni per quanto riguarda azioni difensive e duelli aerei vinti a partita.
E sugli altri difensori biancocelesti per quanto riguarda la percentuali di duelli vinti, duelli aerei, passaggi totali e nella metà campo avversaria a partita.
UN'ALTRA CERTEZZA PER GATTUSO
Diogo Leite è favorito su Doekhi, compagno anche ai tempi dell'Union Berlino, e rappresenta l'ennesima certezza per Gattuso in questo inizio di stagione.
Ringhio ha infatti ricevuto ottime risposte da praticamente tutti gli elementi della rosa. Ha ritrovato il miglior Isaksen, ma anche il miglior Nuno Tavares. Ha valorizzato Belhayane e Provstgaard, e adesso è pronto a dare un ruolo da protagonista anche a Diogo Leite.
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