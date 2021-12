L'occasione di Arthur: titolare col Malmo per prendersi la Juventus

Il fotogramma che racconta i primi diciotto mesi di Arthur alla Juventus è la disperazione dipinta sul volto del centrocampista brasiliano lo scorso 21 marzo, quando da un suo clamoroso errore era nata l'azione del goal che aveva permesso al Benevento di espugnare l'Allianz Stadium.

Un errore ancora più grave se si pensa come Arthur, arrivato dal Barcellona nell'ambito del discusso scambio con Pjanic durante l'estate 2020, doveva essere l'uomo in grado di aumentare il tasso qualitativo del centrocampo bianconero. Fin qui, invece, la sua avventura italiana è stata a dir poco deludente anche a causa di un fastidioso infortunio che lo ha costretto a finire sotto i ferri la scorsa estate.

Una volta rientrato in gruppo però Arthur non è riuscito a convincere Allegri che all'inizio di questa stagione lo sta utilizzando col contagocce. L'unica presenza da titolare risale infatti al 30 ottobre in quel di Verona quando, ancora una volta, un suo errore in fase di disimpegno è costato il goal del vantaggio scaligero.

Da allora, almeno in campionato, Arthur non ha più visto il campo collezionando cinque panchine consecutive tra Fiorentina, Lazio, Atalanta, Salernitana e Genoa senza mai subentrare.

Non è andata molto meglio neppure in Champions League dove Arthur ha messo insieme solo pochi spezzoni a gara in corso. Ora, finalmente, ecco la grande occasione del brasiliano che contro il Malmo farà rifiatare Locatelli. La sensazione, d'altronde, è che Allegri veda l'ex Barça solo come alternativa all'azzurro tanto che nelle ultime settimane Arthur è di fatto diventato l'ultima scelta nel reparto dietro anche ai vari McKennie, Bentancur e Rabiot.

Ecco perché quello contro il Malmo sembra davvero l'ultimo treno per un giocatore le cui qualità tecniche non sono in discussione ma che, al momento, è ancora un corpo estraneo a questa Juventus che pure avrebbe maledettamente bisogno della sua capacità di palleggio in mezzo al campo.