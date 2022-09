L'Italia scopre Dimarco: il jolly dell'Inter si consacra in azzurro

L'esterno mancino è stato tra i migliori nella sfida di Nations League contro l'Inghilterra: stravinto il duello sulla fascia con Reece James.

A casa sua. Le sue zolle, la sua fascia, il suo stadio. Nella notte di San Siro risplende la stella di Federico Dimarco. Schierato a sorpresa al posto di Emerson Palmieri, l'esterno mancino classe 1997 brilla nella sfida tra Italia e Inghilterra stravincendo il duello tutt'altro che agevole contro uno dei migliori terzini al mondo, Reece James.

Il dodicesimo uomo di Simone Inzaghi si è guadagnato la fiducia in Nazionale del commissario tecnico Roberto Mancini, che in occasione della gara del quinto turno del Gruppo 3 della Lega A di Nations League contro la nazionale dei 'Tre Leoni' di Gareth Southgate non ha esitato a mandarlo in campo dal primo minuto nel suo 3-5-2, affidandogli la corsia di sinistra.

Dimarco ha risposto con una prova superba, annullando l'avversario e creando pericoli nella metà campo inglese. Una prestazione a tutto campo, con l'esterno azzurro che recupera tanti palloni e diventa fondamentale in fase di transizione: dai suoi piedi nascono le situazioni pericolose in fase offensiva della squadra di Mancini.

Italia-Inghilterra rappresenta solamente l'ultima tappa di un percorso in questo inizio di stagione in cui Dimarco si sta definitivamente consacrando. Il dodicesimo uomo dell'Inter di Inzaghi, dicevamo: titolare in ben cinque partite su sette in campionato (è subentrato a gara in corso contro Milan e Udinese), offre al tecnico nerazzurro la scelta di poterlo schierare sia al posto di Bastoni con terzo in difesa che qualche metro più avanti nel ruolo di esterno nel 3-5-2 disegnato dal tecnico piacentino.

Una qualità - quella della duttilità - che rappresenta un fattore importante per il jolly dell'Inter, che sta conquistando sempre più spazio e scalando le gerarchie. Dopo i nerazzurri, ora Dimarco vuole prendersi la Nazionale e la partita contro l'Inghilterra non può che essere un ottimo inizio verso un percorso che può portare il 24enne milanese a ricoprire un ruolo da protagonista anche in azzurro.