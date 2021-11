L'Italia perde un altro pezzo: Bastoni lascia il ritiro, non ci sarà a Belfast

Arriva un'altra brutta notizia per l'Italia di Roberto Mancini. In occasione della sfida di Belfast contro l'Irlanda del Nord, ultima gara della fase a gironi di qualificazioni al Mondiale in programma in Qatar nel 2022, il commissario tecnico della Nazionale dovrà rinunciare ad Alessandro Bastoni.

Il difensore classe 1999 ha lasciato questa mattina il ritiro dell'Italia e non ci sarà nel match decisivo di Belfast. Al suo posto, Roberto Mancini ha convocato il calciatore del Sassuolo Gian Marco Ferrari, che ieri si è aggregato al resto della squadra.

Bastoni rientrerà ad Appiano Gentile, nel Centro Sportivo dell'Inter, e si sottoporrà agli esami strumentali per capire i tempi di recupero. Il calciatore nerazzurro era uscito malconcio dal derby di Milano contro il Milan di domenica scorsa per un problema al flessore, ma aveva risposto alla convocazione dell'Italia.

Per gli 'Azzurri' si tratta di un nuovo forfait dopo quelli di Lorenzo Pellegrini, Nicolò Zaniolo, Ciro Immobile e Giorgio Chiellini, assenti già nella gara di ieri sera all'Olimpico contro la Svizzera, terminata sul risultato di 1-1.