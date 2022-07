L'Italia femminile si qualifica se... Cosa serve per andare ai quarti di finale

Italia appesa a un filo dopo l'1-1 contro l'Islanda: cosa serve contro il Belgio per passare il turno e qualificarsi ai quarti degli Europei?

L'Italia femminile è appesa a un filo nel girone D degli Europei 2022 in corso di svolgimento in Inghilterra. Dopo aver perso nettamente all'esordio, 1-5 contro la Francia, le ragazze di Milena Bertolini hanno racimolato un pareggio contro l'Islanda grazie a Bergamaschi, che nella ripresa ha replicato all'immediato vantaggio siglato da Vilhjalmsdottir.

Si tratta di un 1-1 che tiene in vita l'Italia, che però è ora ultima nel proprio raggruppamento. Al contrario la Francia, che ha superato per 2-1 il Belgio, è matematicamente qualificata ai quarti di finale con una giornata d'anticipo.

L'articolo prosegue qui sotto

Questa la classifica del girone:

FRANCIA 6

ISLANDA 2

BELGIO 1

ITALIA 1

In sostanza, l'Italia non dipende più solamente da se stessa per andare ai quarti degli Europei: le azzurre dovranno infatti battere il Belgio all'ultimo turno e sperare in un risultato favorevole da parte della Francia contro l'Islanda.

L'ITALIA FEMMINILE VA AI QUARTI SE...

Vince contro il Belgio e l'Islanda non batte la Francia

L'ITALIA FEMMINILE VIENE ELIMINATA SE...

Pareggia contro il Belgio

Perde contro il Belgio

In caso di sconfitta l'Italia chiuderebbe mestamente all'ultimo posto il raggruppamento, ma sarebbe eliminazione anche in caso di pareggio. Si potrebbe verificare anche l'eventualità di un arrivo a tre tra Italia, Belgio e Islanda, tutte a quota due: ciò avverrebbe con un pareggio tra azzurre e belghe e una sconfitta dell'Islanda contro la Francia.

A fare fede in questo caso, considerato che il criterio degli scontri diretti tra le tre Nazionali in lotta non darebbe una soluzione definitiva, sarebbe così la differenza reti: un criterio che condannerebbe inesorabilmente l'Italia (-4) indipendentemente dal risultato dell'Islanda, attualmente a 0, in quanto il Belgio ha una differenza reti di -1.