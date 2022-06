L'Italia debutta in Nations League: Florenzi capitano contro la Germania

Gli Azzurri esordiscono in Nations League ospitando la Germania a Bologna: la fascia di capitano è destinata ad Alessandro Florenzi.

L'Italia debutta sul palcoscenico della Nations League affrontando la Germania allo Stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna.

Impegno decisamente complicato, dunque, per la Nazionale di Roberto Mancini, reduce dalla pesante sconfitta di Wembley patita per mano dell'Argentina.

Contro la selezione guidata da Hansi Flick, gli Azzurri scendono in campo per giocarsi i primi punti all'interno del Gruppo 3 della Lega A, che annovera anche Inghilterra e Ungheria.

In vista della sfida contro i tedeschi in terra emiliana, il ct italiano sembra orientato verso una sorta di rivoluzione nell'undici titolare. Tra le novità si segnala la presenza di Alessandro Florenzi che si appresta a scendere in campo con la fascia da capitano.

La foto pubblicata sui social dal profilo ufficiale della Nazionale italiana, infatti, non lascia spazio alle interpretazioni: di fianco alla maglia del terzino del Milan è stato apposto il tradizionale gagliardetto che il classe 1991 scambierà con il capitano della Germania Manuel Neuer prima del fischio d'inizio.

Per l'ex calciatore della Roma, quella di stasera sarà la presenza numero 48 con la casacca tricolore.