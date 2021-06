L'Italia debutta contro la Turchia: Castrovilli, Toloi e Verratti in tribuna

Confermate le scelte di Mancini. Con un massimo di 12 calciatori convocabili per la panchina, in tribuna finiscono Verratti, Toloi e Castrovilli.

E' la notte del grande esordio. E' la notte di Italia-Turchia. Gli azzurri debuttano a Euro 2020 nel match inaugurale della rassegna continentale affrontando la formazione guidata da Şenol Güneş sul palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma.

Il Ct Roberto Mancini ha confermato le indiscrezioni delle vigilia optando per il super collaudato 4-3-3, impreziosito dal tridente d'attacco Insigne-Immobile-Berardi. Tutto secondo copione, dunque, per il tecnico jesino nella sfida che mette in palio i primi punti all'interno del raggruppamento 'A' del torneo.

In una rosa composta da 26 giocatori e con la possibilità di portare al massimo 12 calciatori in panchina, sono tre gli esclusi di giornata che si siederanno in tribuna: tra questi c'è ovviamente Marco Verratti, ancora alle prese con la fase di recupero dal recente infortunio patito in maglia PSG.

A fare compagnia al centrocampista abruzzese ci sono anche Rafael Toloi, difensore centrale dell'Atalanta, e l'ultimo arrivato Gaetano Castrovilli, unitosi formalmente al gruppo Azzurro soltanto nella giornata di ieri per rimpiazzare Lorenzo Pellegrini, costretto ad abbandonare la spedizione tricolore causa infortunio.