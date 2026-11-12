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Matteo Occhiuto

L’Italia ai quarti di Nations League se: tutte le combinazioni, battere la Francia potrebbe non bastare

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La classifica del gruppo 1 della Lega A vede Donnarumma e compagni secondi a +1 sul Belgio terzo: tutte le possibilità per gli ultimi 180 minuti e perchè l’Italia non può retrocedere direttamente.

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Giorni cruciali per l’Italia in Nations League. Inseriti nel Gruppo A1 della Lega A insieme a Francia, Belgio e Turchia, i ragazzi di Mancini sono attesi dagli ultimi due appuntamenti contro i transalpini a San Siro e i belgi a Bruxelles. 

Al momento la classifica vede la selezione di Zidane prima a 10 punti, con l’Italia a 7 e il Belgio subito dietro a quota 6, mentre la Turchia è ultima a 0. Il regolamento prevede che le prime due del girone si qualifichino ai quarti di finale, la terza giochi lo spareggio per rimanere in Lega A contro una seconda della Lega B, divisione nella quale retrocederà direttamente l’ultima classificata.

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ITALIA AI QUARTI DI NATIONS LEAGUE SE…

L’Italia, quindi, vuole raggiungere i quarti, che restituirebbero agli Azzurri punti nel Ranking e una minima fetta di quel prestigio venuto ulteriormente meno con la terza mancata qualificazione di fila ai Mondiali.

Ma cosa serve a Donnarumma e compagni per blindare uno dei primi due posti in questi ultimi 180 minuti?

Al netto di quello che accadrà contro la Francia giovedì, all’Italia potrebbe bastare battere il Belgio lunedì con qualsiasi combinazione di risultati nelle altre gare.

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12 nov 2026

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Gli Azzurri, però, potrebbero festeggiare i quarti già a San Siro: in quel caso sarebbe necessaria una vittoria contro i Bleus e una sconfitta del Belgio contro la Turchia. In caso di successo italiano contro la Francia e di pari fra belgi e turchi, invece, tutto rimandato a lunedì, perchè in caso di arrivo a pari punti (e con lo scenario sopra descritto sarebbe possibile), a decidere tutto è la differenza reti.

In questo momento, l’Italia è in vantaggio sotto questo aspetto: +3 azzurro, +1 belga.

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IL VERO SPAREGGIO DI GIOCHERÀ AL KING BALDUIN STADIUM?

Appare difficile, dunque, immaginare un Belgio ko in Turchia, con una squadra ultima, già quasi retrocessa e priva di diversi top player. 

Più facile immaginare, dunque, che il match di domenica fra Belgio e Italia decida tutto: per Mancini la speranza è arrivarci con due risultati su tre a disposizione e, quindi, con una classifica che veda gli Azzurri avanti.

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E SE FOSSERO PLAYOUT?

Male che vada, visti i 7 punti di vantaggio sulla Turchia, l’Italia giocherà il playout per rimanere in Lega A. I turchi, infatti, non possono raggiungere gli Azzurri e, per evitare la retrocessione in Lega B, dovrebbe vincere le ultime due (contro Belgio e Francia) e sperare che i Diavoli rossi non facciano neanche un punto, recuperando tante lunghezze in differenza reti.

Con l’arrivo al terzo posto, peggior risultato possibile a 180 minuti dal termine, sarebbe spareggio per non retrocedere contro una seconda della Lega B: a oggi una fra Slovenia, Bosnia, Kosovo e Ungheria.

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IL CALENDARIO DELLA FASE FINALE DELLA NATIONS LEAGUE 2026-27

Una volta archiviata la fase a gironi di novembre, il cammino della competizione europea riprenderà nel 2027 con un calendario fitto di appuntamenti di altissimo livello: i quarti di finale sono in programma su gare di andata (25-27 marzo 2027) e ritorno (28-30 marzo), mentre la Final Four è prevista fra il 9 e il 13 giugno e si terrà in Spagna (Madrid e Valladolid) o in Francia (Lione e Saint-Etienne).

Scritto daMatteo Occhiuto

Contributor

📝  Nato a Reggio Calabria nell'agosto del 1996, giornalista pubblicista dal 2021. Ho fatto del racconto del calcio una missione di vita, sfogliandone tutte le sfaccettature: mi piace tanto il lato umano di questo sport quanto quello tecnico-tattico. 

Amo quelli che, nel basket, vengono considerati i “minors”: la Serie B e la Serie C sono il mio pane quotidiano sin dall’inizio della mia avventura nel giornalismo calcistico. Mi piace tanto anche “scoprire” i rockie, quei giovani talenti che riescono poi a far strada. Seguo da vicino anche il Milan.

Sono un telecronista per Sky Sport Italia e collaboro con Goal.com dal 2023. 

🧠 Aree di competenza: 

• AC Milan
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