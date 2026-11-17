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C'è stato un momento, a ottobre, in cui Nicolò Fagioli sembrava una sorta di uomo nuovo della Nazionale di Roberto Mancini. Da mezzala, peraltro. Ovvero il ruolo in cui il ct lo vede e preferisce, diversamente da quanto accade alla Fiorentina.

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Dall'ottima prestazione in azzurro contro la Turchia, seguita a ruota da quella di sacrificio in Francia, sembra trascorso un secolo, non solamente un mese. Da quel momento, Fagioli si è infilato in un'involuzione da cui non è ancora riuscito a venir fuori. Fino a perdere il posto contro la Juventus, in una notte dal sapore sempre particolare.

CHE FATICA

Il rendimento di squadra della Fiorentina è stato fin qui tutt'altro che esaltante. Anzi, è stato decisamente negativo. Solo nelle ultime giornate i viola sono riusciti a uscire dal pantano della zona retrocessione, conquistando cinque punti in tre partite.

Raramente Fagioli, schierato davanti alla difesa da Paolo Vanoli, ha saputo imporsi. Prezioso nel palleggio, l'ex bianconero ha spesso dato la sensazione di mancare del classico centesimo per fare un euro tra sbavature e una scarsa incisività nella metà campo avversaria. Nell'ultima partita prima della sosta, Vanoli lo ha inserito solo a mezz'ora dalla fine contro la Juventus.

La situazione non è migliorata in Nazionale. Fagioli è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti contro la Francia, poi è uscito dopo un tempo in Belgio, gara in cui non ha brillato nonostante un goal sfiorato dopo pochi minuti.

IL CAMBIO MODULO

Uno dei "problemi" di Fagioli è che nel frattempo si è messo in luce Pedro Gonçalves. Fantastico l'ingresso in campo dell'ex talento dello Sporting contro il Sassuolo, in una delle due partite stagionali vinte dalla Fiorentina, con tanto di assist per Mastantuono e di impatto anche sul poker di Valdepenas.

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Vanoli ha così deciso di premiare lo stesso Pote. E per farlo ha cambiato modulo. Contro la Juventus si è vista una Fiorentina schierata non con il classico 4-3-3, bensì con il 4-2-3-1, col portoghese tra le linee in mezzo a Mastantuono e Njie.

Il sacrificato? Proprio Fagioli. La coppia di centrocampo è stata formata da Ndour e Oulai e l'ex juventino si è dovuto accontentare di 27 minuti più recupero.

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VANOLI: "NON FACCIAMONE UN CASO"

Dopo il 2-2 contro la Juve, a DAZN hanno chiesto a Vanoli anche di questo: dell'esclusione di Fagioli. E l'allenatore della Fiorentina ha risposto in maniera serena.

"Non dobbiamo farne un caso. Stiamo parlando di un titolare della Nazionale perché l'anno scorso se l'è conquistata. Poi un giocatore non è perfetto sempre, ogni tanto va fatto recuperare non facendolo giocare. Ma resta un giocatore importante".

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COSA SUCCEDE ORA

Fagioli arriva da una serie di prestazioni non esattamente soddisfacenti con la Fiorentina e da una sosta poco produttiva. Torna dunque a Firenze con un morale che non può essere alle stelle. E potrebbe andare in panchina anche nella prossima partita.

Lunedì prossimo la Viola se la vedrà col Monza in posticipo ed è possibile che Vanoli confermi il 4-2-3-1 visto prima della sosta. Fagioli in questo caso se la giocherebbe con Oulai, non a caso un ballottaggio già previsto in estate al momento dell'arrivo dell'ivoriano. Con una

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sola certezza: il suo posto da titolare continua a essere in bilico.