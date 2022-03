L'Inter e il suo allenatore Simone Inzaghi possono sorridere. Il club nerazzurro ha comunicato le condizioni di Marcelo Brozovic, uscito anzitempo dalla sfida di Anfield contro il Liverpool per un affaticamento muscolare al polpaccio destro.

"Esami strumentali per Marcelo Brozovic nella mattinata di oggi. I controlli hanno avuto esito negativo" si legge nella nota della società, pubblicata sul sito ufficiale.

Nel match di ritorno degli ottavi di Champions League, Brozovic ha accusato un fastidio al 70', ma ha preferito tornare in campo dopo l'intervento dello staff medico nerazzurro. Quattro minuti più tardi, il centrocampista croato è stato costretto a chiedere il cambio e lasciare il posto a Gagliardini.

Brozovic proverà a recuperare ed esserci già nella delicata trasferta che vedrà i nerazzurri di Inzaghi impegnati all'Olimpico Grande Torino contro la squadra di Ivan Juric, gara valevole per il 29esimo turno di Serie A e in programma domenica 13 marzo alle 20:45.

Una bella notizia per l'allenatore dell'Inter, che potrebbe avere a disposizione l'ex Dinamo Zagabria, un pilastro dell'undici nerazzurro. Assente solamente in occasione delle sfide con Sassuolo in campionato ed Empoli in Coppa Italia, entrambe per squalifica, Brozovic è sempre stato schierato titolare ed è uno dei calciatori nerazzurri che ha accumulato maggiore minutaggio nella rosa a disposizione di Inzaghi in questa stagione.