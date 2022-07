L'Inter presenta la maglia 2022/23: l'omaggio alla 'grande famiglia' nerazzurra

Il club nerazzurro ha presentato la nuova maglia casalinga per la prossima stagione: tradizione, eleganza e legame con la città di Milano.

L'Inter ha presentato il nuovo Home Kit stagione 2022/2023, realizzato in collaborazione con Nike. Il club nerazzurro ha ufficializzato la 'nuova pelle' del Biscione in vista della nuova annata, ufficialmente iniziata con la conferenza stampa dell'ad Beppe Marotta e dell'allenatore Simone Inzaghi e il ritiro della squadra ad Appiano Gentile.

La nuova divisa sarà indossata per la prima volta questa sera, in occasione dell'amichevole contro il Lugano.

LE NUOVE MAGLIE DELL'INTER 2022/23

Con la nuova divisa casalinga, l'Inter vuole comunicare l’appartenenza ad una grande famiglia inclusiva, un calcio che è di tutti e per tutti. Il club nerazzurro vuole celebrare i valori storici, ovvero tradizione, eleganza e legame con la città di Milano.

Confermate le indiscrezioni: tornano le strisce nero blu, ispirate al design anni ’60, e all’interno del colletto è presente una scritta che riporta il nome della città meneghina.

Non è solo una maglia, è il nostro passato, presente e futuro.

Continuiamo a lottare insieme per raggiungere il prossimo traguardo impossibile ⚫🔵

MAGLIE INTER 2022/23

Valori storici e attenzione all'ambiente. Come già accaduto nelle passate stagioni, il nuovo kit si inserisce nell'iniziativa 'Move to Zero' di Nike che ha come obiettivo la realizzazione di capi a zero emissioni di carbonio e zero rifiuti e che predilige l’utilizzo di materiali alternativi a basse emissioni di carbonio.

Le nuove maglie sono infatti realizzate per almeno il 95% da bottiglia di plastica riciclate. Si tratta di un kit rivoluzionario che unisce prestazioni elevate ad una filosofia produttiva che mette al centro la riduzione dell’impatto ambientale.