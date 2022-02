L'Inter presenta la lista Champions: ci sono Gosens e Caicedo, fuori Kolarov

Sono due le novità in casa Inter nella lista UEFA in vista della seconda parte di stagione. Il club nerazzurro, che affronterà il Liverpool di Jurgen Klopp negli ottavi di finale di Champions League, ha presentato l'elenco dei 23 calciatori che saranno convocabili dal tecnico Simone Inzaghi in vista della fase a eliminazione diretta.

Come annunciato dal club nerazzurro, entrano a far parte dell'elenco i nuovi acquisti Robin Gosens e Felipe Caicedo, arrivati rispettivamente da Atalanta e Genoa. Il tedesco indosserà la maglia nerazzurra numero 18, mentre l'attaccante ecuadoregno ex Lazio ha scelto l'88, come il suo anno di nascita.

I due prendono il posto di Aleksandar Kolarov e di Stefano Sensi, ceduto in prestito secco alla Sampdoria di Giampaolo fino al termine della stagione.

Ecco la lista completa con i 23 calciatori utilizzabili da Inzaghi: Handanovic, Dumfries, Gagliardini, De Vrij, Sanchez, Vecino, Dzeko, Lautaro Martinez, Ranocchia, Perisic, Gosens, Correa, Calhanoglu, Cordaz, Vidal, Barella, Dimarco, D'Ambrosio, Darmian, Skriniar, Brozovic, Caicedo, Bastoni, Radu.