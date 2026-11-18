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Curtis Jones è finalmente tornato a disposizione dopo il lungo stop causa infortunio, ma finora all'Inter non si è ancora espresso sui livelli di Liverpool. Chivu ora deve inserirlo nel centrocampo nerazzurro.

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Già, dove eravamo rimasti? Inseguito per mesi e finalmente portato a Milano, Jones con l'Inter si è visto veramente poco. Colpa di un normale periodo di adattamento nel nuovo campionato ma soprattutto di un fastidioso infortunio.

Jones in realtà era tornato a disposizione già prima della sosta ma Chivu contro il Como ha preferito non correre nessun tipo di rischio, anche perché la partita si è messa subito in discesa. Ora però il tecnico è pronto a rilanciare un giocatore che ha fortemente voluto per alzare il livello.

UN INIZIO IN SALITA

Come dicevamo l'avventura di Curtis Jones all'Inter non è cominciata benissimo. Per l'ex Liverpool finora solo una presenza da titolare in campionato, contro la Roma alla quinta giornata. E un'altra in Champions League dove non ha particolarmente brillato, anzi.

Da un grave errore di Jones infatti è nato il goal dell'1-0 firmato dal Real Madrid. Il centrocampista inglese ha comunque dimostrato di saper reagire agli episodi negativi sfiorando la rete, ma il suo tiro ha scheggiato la traversa a Courtois già battuto.

Le qualità, d'altronde, sono indiscutibili. Come il fatto che ci sia bisogno di tempo per inserirsi in un sistema rodato ormai da anni come quello dell'Inter. Ecco perché Chivu ha inserito Jones gradualmente. Un inserimento purtroppo frenato dall'infortunio che di fatto lo ha tenuto fuori due mesi.

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IL PIANO PER IL RILANCIO

Chivu, come dicevamo sopra, ha fortemente voluto l'acquisto di Curtis Jones che era stato già inseguito a lungo dall'Inter durante il mercato di gennaio. Ma allora l'accordo col Liverpool non era stato raggiunto. In estate invece l'affare si è chiuso per circa trentacinque milioni di euro, poco sotto i quaranta milioni inizialmente richiesti dai Reds.

Un investimento importante, insomma, per un giocatore importante che nelle idee della società e di Chivu dovrebbe a breve conquistarsi un posto da protagonista in un reparto piuttosto affollato. Jones finora ha messo insieme appena 242' complessivi tra campionato e Champions League, ma già subito dopo la sosta lo spazio per lui è destinato sensibilmente ad aumentare.

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L'Inter d'altronde è attesa da un ciclo di ferro che la vedrà scendere in campo nove volte da qui a Natale, comprese Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Jones inoltre rappresenta una soluzione di livello in tutti i ruoli di centrocampo, permettendo a giocatori non più giovanissimi o spremuti tra club e nazionali di tirare il fiato sfruttando la sua freschezza e la sua fisicità.