L'Inter non sa più segnare: allarme goal senza il totem Lukaku

Gli attaccanti nerazzurri non segnano in campionato da un mese: pesa l'assenza di Romelu Lukaku, fermo ai box per infortunio.

Nel day after non può non esserci spazio per i rimpianti. La Joya è della Roma. Quella per il colpaccio di San Siro, firmato proprio da quel 21 argentino che poche settimane fa è stato vicino, vicinissimo, ai nerazzurri a lungo, prima di legarsi al club capitolino.

Per uno strano scherzo del destino c'è proprio la firma di Paulo Dybala nello scherzetto del grande ex José Mourinho - sempre amatissimo dai tifosi nerazzurri - all'Inter. Un 2-1 che vale la seconda sconfitta di fila e una crisi certificata per Inzaghi e i suoi.

Sliding doors e destini incrociati. Una storia che coinvolge direttamente anche Romelu Lukaku, grande assente nella contesa del Meazza.

Se Dybala continua ad essere un fattore all'ombra del Colosseo, con goal e assist, dall'altra parte l'assenza per infortunio da oltre un mese dell'attaccante belga continua a pesare eccome sul rendimento del reparto avanzato dell'Inter.

Proprio come per la difesa, la terza peggiore del campionato dopo le neopromosse Monza e Cremonese, la crisi in fase di finalizzazione dell'Inter emerge dai numeri inquietanti. Dal 28 agosto (data dell'infortunio muscolare in allenamento di Lukaku) ad oggi, gli attaccanti dell'Inter hanno concretizzato molto poco. L'ultimo goal in Serie A del reparto avanzato nerazzurro è datato 3 settembre, quasi un mese esatto. La rete di Edin Dzeko, subentrato a gara in corso, non bastò alla squadra di Inzaghi per fermare il Milan nel 'Derby della Madonnina'.

Il bosniaco è fermo a quota uno in campionato. Lautaro Martinez, invece, ha fatto leggermente meglio con tre goal, anche se il problema resta lo stesso: nessuno nell’ultimo periodo, dopo la rete contro la Cremonese.

Getty Images

Quella contro i grigiorossi fu la prima partita senza Lukaku. Il successo per 3-1 ha illuso Inzaghi, che sembrava poter gestire l'assenza del belga, che con molta probabilità salterà anche il Sassuolo sabato prossimo.

"Non so se Lukaku ci sarà per il Sassuolo, c’è qualche speranza ma non sono fiducioso. Ha fatto un allenamento, volevamo unirlo al gruppo, ma è stato fatto un esame e non poteva stare con noi. Sta tutto il giorno con i dottori, è un’assenza che pesa…".

Il tecnico dell'Inter non si è nascosto dopo il k.o. con la Roma. Inzaghi spera di recuperare l'ex Chelsea al più presto per risolvere il problema attacco. Il ritorno di 'Big Rom' potrebbe giovare anche al suo partner d'attacco Lautaro, uscito scuro in volto e dolorante dal match contro i giallorossi.

Al 'Toro' - che oggi sarà valutato per il problema al flessore della coscia accusato nel match di ieri - manca quella tranquillità che lo ha contraddistinto quando ha segnato raffiche di goal nella Lu-La e che ritrova quando veste la maglia dell'Argentina.

L'Inter incrocia le dite e attende con ansia il ritorno a disposizione di Romelu Lukaku. Inzaghi e i compagni hanno bisogno di lui. La Beneamata vuole tornare a gioire grazie ai goal delle sue punte.