L’Inter cade ancora, Inzaghi: “La fotocopia delle ultime gare, non è vero che non teniamo al campionato”

Simone Inzaghi commenta la sconfitta patita dall'Inter contro il Monza: "Nel primo tempo meritavamo chiaramente il vantaggio".

L’Inter cade anche contro il Monza e, per la prima volta in Serie A, registra tre sconfitte di fila interne senza riuscire a trovare la via del goal.

Un risultato, quello maturato contro i brianzoli, che conferma quanto complicato sia il momento che i nerazzurri stanno vivendo in campionato. Quello collezionato contro il Monza è infatti l’undicesimo k.o. patito nel torneo e solo in alte due occasioni, nelle stagioni 1998/1999 e 2011/2012 (in quel caso le sconfitte furono dodici), avevano perso così tanto dopo solo trenta turni.

Simone Inzaghi, parlando dopo il triplice fischio finale ai microfoni di ‘DAZN’, ha commentato la prova della sua squadra.

“Nel primo tempo meritavamo chiaramente il vantaggio, nel secondo ci siamo innervositi, abbiamo perso un po’ le distanze e abbiamo subito qualche ripartenza. E’ la fotocopia delle partite con la Fiorentina e la Salernitana e non è vero che non sentiamo il campionato e teniamo solo alle coppe. Siamo molto delusi perché sapevamo quanto importante fosse questa partita. Commentiamo un risultato negativo che rallenta la nostra corsa”.

La sensazione è quella che in campionato l’Inter sia meno convinta in campionato.

“Se si vanno a vedere le statistiche delle ultime tre partite di campionato sono superiori rispetto a quelle di Champions e di Coppa Italia. I risultati non ci stanno dando ragione ed è questo motivo di delusione e riflessione. Ne parliamo quotidianamente, ma in questo momento non basta. Non è un caso che troviamo i Di Gregorio, gli Ochoa, i Terracciano o i Dragowski che sono tutti i migliori in campo contro di noi. Abbiamo bisogno di vittoria e di punti ed è per questo che nel secondo tempo abbiamo perso lucidità”.

L’Inter sta deludendo soprattutto in attacco.

“Dopo la ripresa i nostri attaccanti non sono tornati suoi loro livelli. Per sedici mesi abbiamo segnato a ripetizione e fino a prima del 2023 siamo stati il miglior attacco. Stiamo concretizzando in meno con gli attaccanti in primis, ma la squadra crea e propone. Dobbiamo essere tutti più determinati. Siamo a soli due punti dal Milan ma abbiamo perso le ultime partite davanti ai nostri tifosi e questo ci preoccupa. Non abbiamo tanto tempo per migliorare in campo, ma anche questa sera il risultato non rispecchia quello che si è fatto. Dobbiamo essere più forti degli episodi”.

Alla compagine nerazzurra sta mancando il giocatore con il guizzo finale.

“La squadra è costruita bene per tutti gli obiettivi. Abbiamo fatto bene la Champions e la Coppa Italia e possiamo raggiungere una seminale europea. Le ultime partite le avete viste, sono soddisfatto per quanto abbiamo fatto contro Fiorentina, Salernitana e Monza. Dovremo dare il massimo contro il Benfica, anche se partiamo con due goal di vantaggio. Vogliamo andare avanti”.