L’Inter al lavoro per l’attacco del futuro: l’obiettivo è trattenere Lukaku

Sarà l’attacco il reparto sul quale l’Inter dovrà lavorare di più in estate: da definire il futuro di Lukaku e Dzeko.

Messa alle spalle la dolorosissima sconfitta patita in finale di Champions League contro il Manchester City, per l’Inter è arrivato il momento di concentrare le sue forze sulla prossima stagione.

L’obiettivo sarà ovviamente quello di restare ad alti livelli e per farlo andranno tenuti tutti i giocatori migliori. L’ossatura della squadra è già ben definita, ma c’è un reparto in particolare che potrebbe richiedere più lavoro di altri in sede di mercato: l’attacco.

Al momento l’unico certo della permanenza è Lautaro Martinez. Il centravanti argentino ha estimatori in tutta Europa, compreso il Real Madrid, ma secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, a Milano non si aspettano di ricevere offerte che possano mettere a rischio il suo futuro all’ombra del Duomo.

Diverso è ovviamente il discorso relativo a Romelu Lukaku. L’attaccante belga è legato contrattualmente al Chelsea e presto dovrà fare ritorno alla base, ma l’Inter vuole fortemente continuare a contare su di lui. Nonostante la brutta prestazione sfornata in finale di Champions, nessuno ha dubbi sulle sue qualità all’intero del club e per questo motivo a breve ci sarà un vertice proprio con il Chelsea per capire quali sono i programmi della società londinese.

L’Inter punta ad un rinnovo del prestito a cifre più basse di quelle attuali, ma è anche pronta ad allargare il discorso inserendolo magari nell’ambito di altre possibili trattative che potrebbero riguardare Onana, Dumfries, Chalobah e persino Koulibaly.

L’unica cosa certa al momento, è che l’Inter non vuole privarsi di Lukaku e non vuole mandare in soffitto la Lu-La.

Tutto da scrivere anche il futuro di Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco vedrà scadere il suo contratto tra un paio di settimane e andrà trovata la giusta quadra per il rinnovo. Un paio di mesi fa si era trovato un accordo per un altro anno a 5 milioni netti, ma intanto sono arrivate offerte da altri club che propongono dei biennali e anche l’Inter non sembra più così convinta di dover garantire uno stipendio così importante.

Il club nerazzurro non vorrebbe spingersi oltre un contratto annuale da massimo quattro milioni e a questo punto la palla passa a Dzeko che dovrà decidere se l’offerta è congrua o meno. In caso di addio, tra coloro che potrebbero sostituirlo c’è anche Gianluca Scamacca, attaccante recentemente accostato anche al Milan e alla Roma che il West Ham potrebbe anche cedere in prestito.

Chi invece dovrebbe salutare certamente è Correa. La sua avventura in nerazzurro non è andata come sperato, nonostante uno sponsor importante come Simone Inzaghi. L’Inter sta setacciando il mercato europeo per trovare il suo giusto sostituto.