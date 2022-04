L'iniziativa del Mali: pubblicato un bando per scegliere il nuovo ct

A seguito della mancata qualificazione ai Mondiali del Qatar in programma il prossimo inverno, il Mali ha optato per un nuovo corso esonerando Mohamed Magassouba.

In carica dal 2019, l'ex commissario tecnico maliano è stato esonerato lo scorso 1° aprile, chiudendo il proprio mandato sulla panchina de Les Aigles.

La Federcalcio maliana si è mostrata sin da subito decisa a dare linfa ad un nuovo progetto tecnico. E ha deciso di farlo attraverso una singolare iniziativa, ossia pubblicando un bando d'assunzione al fine di selezionare il nuovo commissario tecnico a cui verrà affidata la panchina.

Le candidature saranno ufficialmente aperte dalle ore 12 di mercoledì 20 aprile e dovranno essere indirizzate direttamente alla Federazione.

Appel à candidature pour le recrutement d’un Sélectionneur de l’Équipe nationale Senior de football du Mali !! pic.twitter.com/8ZzQnpry9B — FEMAFOOT (@femafoot) April 11, 2022

Tra i requisiti necessari per poter ambire all'incarico, vengono considerati come imprescindibili il possesso della licenza da allenatore 'A PRO CAF' o 'A PRO UEFA', una buona conoscenza della lingue francese, oltre ad una comprovata competenza nell'ambito del calcio africano e mondiale.

A completare il profilo ideale della prossima guida tecnica vi devono essere anche un valido curriculum da allenatore, una buona condizione di salute e una personalità forte.

I candidati, inoltre, dovranno presentare un solido progetto sportivo ed essere disponibili a trasferirsi in Mali per tutta la durata del contratto, che sarà di tre anni e potrà essere prolungato in base al raggiungimento degli obiettivi.

Obiettivi, appunto. Anche quelli sono stati rigorosamente chiariti all'interno del bando: raggiungere almeno le semifinali della Coppa d'Africa 2023 e almeno la finale dell'edizione del 2025. Ultimo, ma non per importanza, la qualificazione ai Mondiali del 2026.